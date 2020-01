I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Ucraina-Georgia: parlamento di Kiev ratifica emendamenti ad accordo libero scambio - Il parlamento di Kiev (la Verkhovna Rada) ha ratificato una serie di emendamenti all’accordo di libero commercio tra Ucraina e Georgia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, aggiungendo che il documento è stato approvato con 328 voti a favore. Stando alle informazioni diffuse, l’intesa entrerà in vigore una volta che sarà confermato il rispetto da parte dei due paesi delle regole necessarie per il suo funzionamento. L’accordo è teso a rafforzare le esportazioni reciproche e uniformare le normative in materia di commercio bilaterale. (segue) (Res)