I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Russia-India: Lavrov, necessario rafforzare cooperazione commerciale bilaterale - Le autorità di Russia e India dovrebbero rafforzare la cooperazione bilaterale in quelle aree dell’economia che presentano i requisiti più stringenti in termini di tecnologia e competenze, in modo da promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti commerciali. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, al quotidiano indiano “Economic Times”. “Dobbiamo spostare la nostra attenzione dalle materie prime a prodotti ad alto valore aggiunto: è molto importante creare un nuovo portafoglio di progetti congiunti”, ha detto il ministro, aggiungendo che “il più grande ostacolo a rafforzamento della cooperazione economica tra Mosca e Nuova Delhi sono le differenze tra i due paesi sulle norme relative alla tassazione”. “Sono attualmente in corso le consultazioni per rimuovere una serie di barriere commerciali, in modo da rendere i nostri mercati più attraenti per gli investimenti reciproci”, ha aggiunto Lavrov. (Res)