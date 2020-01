I fatti del giorno - America Latina

- Guatemala: nuovo presidente Giammattei annuncia legge per equiparare maras a gruppi terroristi - Il nuovo presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato la sua intenzione di presentare un progetto di legge per designare come “gruppi terroristi” le cosiddette maras, le gang che operano in Centro America. “E’arrivato il momento della pace per il nostro popolo”, ha detto Giammattei durante il suo discorso di insediamento, tenuto ieri. Il capo dello stato ha quindi definito le bande armate “un flagello che estorce, uccide e non permette ai cittadini imprenditori di sviluppare tutto il loro potenziale”. Il progetto di legge, ha aggiunto, “mira a dichiarare maras e pandillas quello che sono: gruppi terroristi”. Il leader conservatore ha inoltre dedicato parte del suo discorso alla lotta alla corruzione, annunciando la creazione di una segreteria presidenziale a questo scopo. (segue) (Res)