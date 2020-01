I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: governo Anez chiede ad Argentina ripudio affermazioni Morales su milizie popolari - Il ministro degli Esteri del governo ad interim della Bolivia, Karen Longaric, ha inviato una lettera al suo omologo argentino, Felipe Sola, chiedendo una manifestazione di ripudio all'affermazione di Evo Morales sulla necessità di formare "milizie popolari" nel paese andino. Secondo quanto afferma Longaric le affermazioni dell'ex presidente boliviano - che si trova attualmente in Argentina in condizione di rifugiato politico -, costituiscono un "incitamento alla violenza" contro l'attuale governo di Jeanine Anez e rappresentano "un grave delitto di sedizione e di eversione armata contro la sicurezza e la sovranità dello Stato". "Morales si protegge dietro la figura del rifugiato e incita all'odio, alla discriminazione, alla violenza, la sovversione e il terrorismo", ha detto Longaric. A inizio settimana Morales aveva parlato della necessità di creare "milizie armate", sul modello di quelle presenti nel Venezuela di Nicolas Maduro, nel caso di un suo rientro in patria. (segue) (Res)