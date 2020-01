I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: re Abdullah II di Giordania, niente stabilità senza la pace tra palestinesi e israeliani - Il re Abdullah II di Giordania ha evidenziato la necessità di trovare un accordo di pace giusto e duraturo tra palestinesi e israeliani che si basi sulla soluzione dei due Stati. Lo riferisce il quotidiano giordano “al Dustur”. Il sovrano hashemita ha sottolineato l’urgenza di una soluzione pacifica durante l’incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. La pace tra le due parti è indispensabile per garantire la stabilità in Medio Oriente, ha affermato Abdullah II. La ricerca di soluzioni per le crisi nella regione sono appunto state al centro dell’incontro cui hanno anche partecipato ambasciatori dei paesi membri della Nato. Questi ultimi hanno evidenziato il ruolo centrale del Regno di Giordania nella stabilità regionale e nella lotta al terrorismo. (segue) (Res)