I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: almeno 47 feriti in scontri di fronte alla banca centrale - Almeno 47 persone sono rimaste ferite ieri sera a Beirut durante scontri tra manifestanti e forze di sicurezza di fronte alla Banca del Libano. Lo riporta il quotidiano libanese "Ennahar". I dimostranti avrebbero tentato di penetrare nel cortile antistante la sede della banca centrale e avrebbero lanciato pietre contro i poliziotti che tentavano di bloccarli. Gli agenti, come mostrato dalle immagini che sono state pubblicate nelle ore successive dai media locali, hanno risposto facendo ricorso al lancio di fumogeni. Secondo l'account Twitter delle Forze di sicurezza interne (Isf), i feriti sono complessivamente 47, mentre 59 sono i sospetti fermati dalla polizia. L'episodio si è verificato in concomitanza con il ritorno in numeri importanti di manifestanti per le strade del Libano dopo settimane di proteste a intermittenza con una partecipazione popolare piuttosto bassa. (segue) (Res)