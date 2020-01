I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iran: Zarif, proseguimento accordo nucleare dipende dall'Europa - Il proseguimento del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) dipende dall’Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif durante i lavori del forum Raisina Dialogue 2020 in corso a Nuova Delhi, in India. Così Zarif ha commentato l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie da parte di Francia, Germania e Regno Unito in merito al Jcpoa, noto anche come accordo sul programma nucleare iraniano. Il ministro ha aggiunto che il Jcpoa è stato firmato nel 2015 in condizioni di "sfiducia reciproca", ecco perché nessuno si aspettava il pieno rispetto degli obblighi e quindi sono stati creati dei meccanismi per affrontare eventuali violazioni. L'Iran, che ha recentemente deciso di non rispettare le limitazioni imposte dall’accordo, è pronto a invertire i suoi passi non appena l'Europa riprenderà a rispettare l’intesa, ha affermato Zarif, accusando l'Europa di aver commesso delle violazioni. "I passi che abbiamo fatto sono tutti all'interno del Jcpoa. E abbiamo già detto che, immediatamente dopo che l'Europa riprenderà a rispettare i suoi impegni, anche noi faremo un passo indietro", ha detto Zarif. Il ministro ha aggiunto che l'economia del suo paese ha subito, negli ultimi due anni, "centinaia di miliardi di dollari" di danni "senza alcuna colpa da parte dell'Iran" e ora questi danni dovrebbero essere risarciti. (Res)