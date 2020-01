Myanmar: accuse di genocidio, Cig deciderà il 23 gennaio su “misure provvisorie” chieste dal Gambia (5)

- Secondo Suu Kyi, le violenze nello Stato di Rakhine hanno rappresentato il culmine di un “conflitto interno innescato da aggressioni armate coordinate e globali” ai servizi di sicurezza birmani, che hanno reagito “tentando di limitare i danni collaterali”. Il consigliere di Stato birmano ha definito “una tragedia” il fatto che il conflitto abbia innescato l’esodo dei musulmani verso il Bangladesh. Secondo Suu Kyi, il Gambia ha fornito “un quadro fattuale incompleto e fuorviante” di quanto accaduto a Rakhine, e ha fornito una ricostruzione della risposta militare agli attacchi di militanti addestrati da estremisti afgani e pakistani, il 25 agosto 2017. Suu Kyi ha ricordato che nei mesi scorsi la Corte marziale delle Forze armate di Myanmar ha intrapreso un procedimento giudiziario a carico di militari accusati di aver commesso atrocità durante l’offensiva contro i musulmani rohingya nello Stato birmano di Rakhine, nel 2017. Tale indagine, assieme a poche altre avviate dalla giustizia militare birmana, costituiscono secondo Suu Kyi la prova che lo Stato birmano non ha mai pensato di intraprendere un genocidio contro i musulmani rohingya. La stampa internazionale aveva riferito lo scorso febbraio che centinaia di cadaveri parzialmente sciolti con l’acido erano stati rinvenuti in cinque fosse comuni nei pressi del villaggio di Gu Dar Pyin, nella municipalità di Buthidaung. Il governo birmano aveva smentito l’indiscrezione, sostenendo che una indagine interna non aveva rinvenuto alcuna prova delle uccisioni e delle fosse comuni. (segue) (Res)