Libia: Guerini, pronti a rimodulare nostro sforzo per garantire la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia si potrebbe ipotizzare un intervento internazionale volto a dare solidità alla cornice di sicurezza. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente. “Sulla Libia si impone una riflessione sulla rimodulazione del nostro sforzo, che vede una posizione profilata del nostro paese a fianco di Russia e Turchia e dell’Ue”, ha detto il ministro, secondo cui ipotizzando un intervento internazionale per aumentare la sicurezza, “ci sarebbe margine per una possibile rimodulazione del nostro intervento nazionale nell’auspico di un accordo politico”. “Sebbene sia prematuro, posso assicurare che la difesa sarebbe in grado di garantire (una rimodulazione dello sforzo) congrua con i compiti di monitoraggio e rispetto del cessate il fuoco”, ha aggiunto il ministro. Secondo Guerini, “sarà cruciale per arginare gli scontri ridurre le forniture di armamenti alle due parti in lotta” e in questo senso si sottolinea l’importanza della missione Eunavfor Med, il cui destino andrà deciso a marzo, che già lavorava “per implementare il rispetto dell’embargo dell’Onu”. “Occorre mantenere un atteggiamento cauto ma reattivo”, ha detto il ministro, secondo cui è necessario “tutelare in primis la sicurezza del nostro personale e raccogliere i risultati dello sforzo politico nazionale”. (Les)