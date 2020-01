Camera: oggi audizioni su organizzazione delle Pubbliche amministrazioni e innovazione tecnologica

- Oggi le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, svolgono le audizioni: ore 14.00, della Conferenza delle Regioni e Province autonome; ore 15.00, di Anci e di Upi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo comunica Montecitorio in una nota. (Com)