Trasporto aereo: Polonia, traffico passeggeri aeroporto Varsavia in aumento del 6,2 per cento

- Il traffico passeggeri nell’aeroporto “Fryderyk Chopin” di Varsavia si è attestato a 18,8 milioni di persone nel 2019, con un incremento pari al 6,2 per cento rispetto all’anno precedente. Lo riferisce l’emittente “Polskie Radio”, aggiungendo che il 60 per cento dei 17,1 milioni di passeggeri imbarcati su voli internazionali è arrivata dallo Spazio Schengen. Stando alle informazioni diffuse, la compagnia di bandiera Lot, che lo scorso anno ha inaugurato sette nuove tratte in tutto il mondo, ha trasportato nel 2019 9,7 milioni di passeggeri. (Vap)