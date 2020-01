Iraq: Guerini, prese tutte le misure necessarie per garantire sicurezza nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al deterioramento del confronto fra Usa e Iran che ha coinvolto il teatro iracheno sono state prese tutte le azioni possibili per contenere il rischio nei confronti dei militari italiani senza inficiarne l’attività. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente. “Ci si è mossi in un quadro di concertazioni con i nostri partner internazionali”, ha detto il ministro, secondo cui “sono state sospese le attività addestrative a favore del personale iracheno e si è trasferito il personale italiano di stanza nella base della capitale”. Il ministro ha ricordato che, parallelamente, ha avviato una serie di colloqui con gli omologhi di Usa, Iraq e Germania che “a brevissimo” si recherà “in Afghanistan e in Iraq per verificare l’impiego dei nostri contingenti”. (Les)