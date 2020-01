Italia-Emirati: testata "al Khaleej", in corso discussioni su possibili sinergie su mercati terzi

- Italia ed Emirati hanno discusso l'intensificazione dei rapporti commerciali ed economici bilaterali e la possibilità di partnership tra i due paesi su mercati terzi. Lo riporta la testata emiratina "al Khaleej". La cooperazione economica tra Roma e Abu Dhabi è stata al centro di un recente incontro tra Abdullah al Saleh, sottosegretario per il commercio estero presso il ministero dell’Economia, e Manlio Di Stefano, viceministro degli Esteri italiano. Al centro del confronto in merito a future cooperazioni sono stati settori quali l’intelligenza artificiale e la sicurezza cibernetica. Si è inoltre discussa la partecipazione dell’Italia all’esposizione universale di Dubai nel 2020 e le iniziative a essa collegate. L’incontro ha visto anche la partecipazione dell’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Nicolas Linner. Il sottosegretario emiratino per il commercio estero ha altresì sottolineato l’interesse del suo paese per il mercato africano, particolarmente nei settori delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti così come nella sicurezza alimentare attraverso investimenti nell’agricoltura e nell’industria del cibo. Anche il sottosegretario Di Stefano ha evidenziato l’importanza dell’Africa per l’economia italiana e ha sottolineato la presenza di numerose compagnie italiane nel Nord del continente. Di Stefano ha infine ricevuto da al Saleh l’invito a partecipare al forum delle startup, un’iniziativa organizzata nell’ambito delle attività dell’esposizione universale del prossimo anno, e ne ha sottolineato l’importanza in quanto occasione di individuare nuove opportunità di sviluppo nei mercati mediorientale. (Res)