Iraq: Guerini, decisione di non ritirare personale militare particolarmente apprezzata

- La decisione di non ritirare il personale militare italiano dall’Iraq è stata particolarmente apprezzata dal ministro della Difesa Najah al Shammari. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente. In un recente colloquio telefonico, Guerini ha ribadito al collega “l’obiettivo della lotta al terrorismo”, come fine primario della presenza internazionale in Iraq. Shammari “ha apprezzato il nostro impegno e ribadito che la presenza dei nostri militari non è in discussione”, come confermato dalla “richiesta di ampliare il perimetro delle nostre attività di addestramento”. Oltre a essere stata particolarmente apprezzata, ha detto Guerini, la decisione di non ritirarci è stata importante per non svilire “ii risultati raggiunti nella lotta contro Daesh”. (Les)