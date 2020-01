Migranti: Faraone (Iv) su Gregoretti, non vorrei che si scambiasse garantismo con impunità

- Il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, ospite di Radio Cusano Campus, ha sottolineato che "sulla vicenda Gregoretti, così come sulla Diciotti e la Sea watch, noi abbiamo sempre condannato l’atteggiamento di Salvini. Da un altro punto di vista però siamo chiamati a fare una valutazione in Giunta su un’autorizzazione a procedere. Quindi su questa situazione credo sia corretto che tutti i senatori si prendano il tempo per studiare le carte e fare gli approfondimenti che noi da garantisti vogliamo fare. Ovviamente, se il caso dovesse essere uguale a quello della Diciotti voteremo sì - ha aggiunto il parlamentare - però dobbiamo verificare che sia effettivamente uguale. Quando diciamo che vogliamo guardare le carte, ci riferiamo al fatto di valutare se sia stata una scelta individuale o collegiale di tutto il governo. C’è una cosa paradossale, il fatto che noi stiamo chiedendo approfondimenti per valutare la necessità di procedere in un modo o in un altro, mentre a Salvini, alla Lega e a Gasparri interessa solo che si voti il 20. Hanno trasformato in caciara politica quella che dovrebbe essere solo una valutazione tecnica. Vi faccio un esempio del clima che si è creato sulla vicenda. Giorni fa mi hanno chiamato per la trasmissione di Porro e un autore mi ha chiesto: come voterà sul caso Gregoretti? Io ho risposto che bisogna leggere le carte e valutare nel merito. E l’autore, a poche ore dalla diretta, mi ha detto 'a noi serve uno che dica chiaramente che Salvini deve essere mandato a processo'. Sono stato quindi escluso dalla trasmissione ed è stato chiamato un altro. Essere garantisti - ha concluso Faraone - non vuol dire affermare che non debba esserci mai un giudizio di condanna, essere garantisti vuol dire dare la possibilità a tutti di potersi difendere, vuol dire non scambiare un avviso di garanzia per una sentenza, vuol dire considerare una persona innocente fino a sentenza definitiva. Non vorrei si scambiasse il garantismo con l’impunità". (Rin)