Energia: Ungheria, ripristinate riserve petrolio dopo incidente Druzhba

- La compagnia petrolifera ungherese Mol ha ripristinato le riserve nazionali di greggio, una parte delle quali era stata utilizzata per far fronte alla contaminazione del petrolio proveniente dall’oleodotto dell’amicizia (Druzhba), lo scorso aprile. Lo riferisce il quotidiano “Nepszava”, ricordando che diverse raffinerie europee erano state costrette a sospendere l’attività a fronte di una presenza eccessiva di cloruri organici nel petrolio proveniente dall’oleodotto, che avrebbe potuto danneggiare gli impianti. Per sopperire al problema, Mol era stata costretta a prendere 246 mila tonnellate di petrolio dalle riserve nazionali e una certa quantità di greggio dalla regione adriatica. (Vap)