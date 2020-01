Usa-Ue: commissario al Commercio Ue Hogan in visita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo commissario per il Commercio dell'Unione europea, Phil Hogan, ha intrapreso ieri la sua prima visita ufficiale a Washington, in un contesto di crescenti tensioni commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. Ieri il funzionario ha incontrato il rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, e il ministro del Commercio del Giappone, Hiroshi Kajiyama: i tre funzionari hanno proposto congiuntamente l'adozione di nuove norme internazionali per contrastare gli effetti distorsivi del mercato causati dai sussidi pubblici, una misura evidentemente indirizzata alla Cina. La proposta verrà presentata all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dove Usa, Ue e Giappone sperano di ottenere il sostegno di altri paesi membri. Nei prossimi giorni Hogan si confronterà con gli interlocutori statunitensi in merito ad una serie di spinose controversie, dalla recente imposizione di dazi statunitensi alle esportazioni europee sino ai piani del governo francese per tassare i colossi tecnologici Usa. (Was)