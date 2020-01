Difesa: Guerini, necessario mantenere operative le nostre attività in Libano e Afghanistan

- In Medio Oriente si registra “un’interdipendenza dei vari teatri operativi” che conferma la necessità di mantenere operative le nostre attività anche in Libano e in Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente. “In Libano, nell’ambito della missione Unifil che guidiamo con il generale Stefano Del Col, contribuiamo con un contingente di 1.081 unità. Siamo il principale contributore alla missione”, ha ricordato Guerini, secondo cui nonostante il deterioramento della situazione in Medio Oriente, “il comando non ha ritenuto necessario implementare ulteriori misure restrittive”. In Afghanistan, invece, “sono state sospese le attività addestrativa come misura precauzionale, vista la nostra presenza dei nostri militari di quelli Usa in un’area vicina al confine iraniano, nella zona di Herat”. (Les)