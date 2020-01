Mafia: blitz contro clan messinese, 94 misure cautelari

- Questa mattina la Guardia di Finanza di Messina, congiuntamente ai carabinieri del Ros, ha dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 94 persone , ritenute responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli indagati sono ritenuti vicini al clan di Tortorici, attivo nell'area di Nebrodi (Me), ma sarebbero coinvolti anche imprenditori e amministratori pubblici. In particolare, il clan avrebbe impropriamente ottenuto un'ingente quantità di fondi dell'Unione Europea destinati all'agricoltura attraverso una serie di imprese del settore. Al blitz hanno preso parte anche i carabinieri del Comando provinciale di Messina e del comando Tutela agroalimentare e i Comandi Provinciali di Palermo, Catania, Enna e Caltanissetta. (Ren)