Commercio estero: Di Stefano (M5s), su "Corriere della Sera" falsità che danneggiano Paese

- Il sottosegretario agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, del Movimento cinque stelle, afferma su Facebook di non sapere "chi abbia passato false informazioni al giornalista Federico Fubini del 'Corriere della Sera' (anche se si può dedurre facilmente), autore di un articolo (in immagine) dal titolo 'La caduta dell'export. E manca ancora una Cabina di regia'. Ciò che invece so benissimo è che articoli pieni di falsità come questo non fanno il bene della nostra amata Italia perché non si limitano a voler danneggiare l'immagine mia o del ministro Di Maio (cosa che ormai ci scivola addosso), ma danneggiano la credibilità del nostro Paese verso i suoi partner commerciali. Un vero e proprio fenomeno di sciacallaggio, oltreché di dannoso pressapochismo giornalistico - aggiunge l'esponente dell'esecutivo -. Partiamo dal titolo che in un sol colpo dice due cose false. L'export italiano non è affatto in caduta, anzi, è il settore del Paese che traina l'economia con un trend in continua crescita, dato che confermiamo anche nei primi 11 mesi del 2019 dove l'aumento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è stato del 3,6 per cento (dati Istat, tabella in immagine). Se non è stato mal consigliato, Fubini è incappato in un grossolano errore, come potrà lui stesso verificare, scambiando i dati relativi al solo mese di novembre (2019 su 2018) per quelli relativi all'intero 2019 sul 2018 (gennaio- novembre). Dunque le stesse tabelle consultate da Fubini danno l'export italiano in aumento del +3,6 per cento. Ancora più grossolana - prosegue Di Stefano - la bugia sull'assenza di una Cabina di regia visto che in data 20 dicembre 2019 si è tenuta in Farnesina proprio la 'Cabina di regia per l'Italia internazionale' copresieduta dal ministro Luigi Di Maio e dal ministro Stefano Patuanelli (entrambi M5s) e alla presenza del ministro Bellanova (Italia viva), oltre che di una cinquantina tra Agenzie di Stato, operatori del settore e altri membri del governo italiano. Cabina che ha portato alla presentazione di un documento strategico interministeriale". (Rin)