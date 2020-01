Difesa: Guerini, intendiamo incrementare la nostra presenza in Sahel

- È necessario confermare la presenza nei teatri operativi in Medio Oriente e incrementare la presenza in Sahel. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente. Secondo Guerini, infatti, questa posizione sottintende a tre obiettivi principali: “Tutelare gli interessi nazionali; rispettare gli obblighi assunti con le organizzazioni internazionali; rispondere alle richieste di assistenza”, come quella ricevuta dall’Iraq, che riguardano direttamente “le nostre priorità di politica estera”. In Afghanistan, ha proseguito il ministro, “il momento è estremamente delicato”, e per questo motivo “ritengo necessario mantenere fede a quanto convenuto in ambito Nato circa un concerto fra i paesi contributori relativamente alla dimensione del contributo in atto, sulla base del concetto ‘Together in, together out’”. “Intendiamo incrementare la nostra presenza in Sahel dove si assiste a una recrudescenza del terrorismo di matrice confessionale e i cui interessi si riflettono direttamente sullo scenario libico”, ha detto Guerini e garantire “la presenza nello Stretto di Hormuz le cui acque rappresentano un interesse strategico per la nostra economia”. (Les)