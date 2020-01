Sudafrica: Ramaphosa apre a generazione elettricità da privati

- Il governo del Sudafrica accoglierà gli sforzi delle aziende private per generare elettricità in proprio. Lo ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, commentando le continue interruzioni di corrente da parte della compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eskom. “Abbiamo aperto una nuova era aprendo alle aziende e alle famiglie che vogliono generare energia in proprio. Non possiamo fermare la tecnologia, non possiamo impedire al futuro di arrivare”, ha detto Ramaphosa parlando ai media sudafricani a margine di una conferenza economica a Johannesburg. Eskom prevede per l'intero anno finanziario in corso, che si concluderà a marzo 2020, una perdita di circa 20 miliardi di rand (oltre 1,3 miliardi di dollari), analogamente alla perdita subita l'anno precedente. Per salvare la compagnia, che produce oltre il 90 per cento dell'elettricità nel paese e su cui pesa un debito di circa 30 milioni di dollari, il governo sudafricano ha stanziato di recente un pacchetto di salvataggio da 59 miliardi di rand (circa 3,5 milioni di euro) da spalmare in due anni. (segue) (Res)