Sudafrica: Ramaphosa apre a generazione elettricità da privati (2)

- Il Consiglio di amministrazione di Eskom, di cui fanno parte quattro ministri del governo, hanno eletto la scorsa settimana come nuovo amministratore delegato Andre de Ruyter. La compagnia è stata fortemente danneggiata quest'anno da una serie di guasti tecnici nelle sue centrali elettriche a carbone che hanno reso necessarie numerose interruzioni di corrente, oltre che da una crisi finanziaria che ha influito negativamente sulla sua liquidità. Da mesi la compagnia sta lavorando a un piano di ristrutturazione per invertire un decennio di forte declino dovuto al drastico calo delle vendite di energia elettrica che hanno determinato un aumento del debito, oltre ai diversi scandali di corruzione in cui è stata coinvolta. (Res)