Siria: ministro Esteri Arabia Saudita, respingiamo ingerenza militare della Turchia

- L’Arabia Saudita respinge “l’interferenza militare” della Turchia nel nord della Siria. Lo ha ribadito oggi nel suo intervento al Parlamento arabo al Cairo il ministro degli Esteri del regno, Faisal bin Farhan. La regione, ha affermato il capo della diplomazia di Riad, sta affrontando problemi politici ed economici e questo rende ancora più importante evitare ingerenze negli affari interni di paesi terzi. Faisal, ripreso dall’emittente satellitare “al Arabiya”, ha ricordato anche come l’Arabia Saudita abbia stanziato oltre 14 miliardi di dollari per assistere la popolazione civile in Yemen. (Res)