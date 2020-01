Camera: domani audizione De Micheli su organizzazione Pubbliche amministrazioni e innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 16 gennaio, le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, svolgono e audizioni informali: ore 10.00, rappresentanti di PagoPA S.p.A.; ore 10.30, Ugo Arrigo, professore di Economia politica e finanza pubblica presso l'Università di Milano Bicocca, e Massimo D'Antoni, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università di Siena; ore 11.00, rappresentanti dell'Associazione italiana grossisti di energia e trader (Aiget); ore 11.30, rappresentanti del Comitato idonei assistenti giudiziari (Ciag); ore 12.00, rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e di Confedilizia; ore 14.15, rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro; ore 14.45, rappresentanti dell'Ente nazionale per le strade (Anas) e dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat); ore 15.30, audizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)