Bosnia: Human rights watch rileva "piccoli progressi" nella tutela dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina ha conseguito nel corso del 2019 "piccoli progressi" sul piano della tutela dei diritti umani. E' quanto si legge nell'ultimo rapporto dell'organizzazione Human rights watch. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", l'organizzazione ha denunciato il fatto che la Bosnia "non riesce a proteggere le donne dalla violenza su base sessuale". L'organizzazione ha inoltre ricordato che sono passati ormai 10 anni dalla sentenza del Tribunale per i diritti umani di Strasburgo che ha definito l'attuale legge elettorale bosniaca discriminante nei confronti delle minoranze ma che le autorità non hanno ancora effettuato le riforme richieste.(Bos)