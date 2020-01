Camera: domani audizione sociologa Longo su violenza su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 8.15, la commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza (palazzo San Macuto - Aula III piano), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, svolge l'audizione della dottoressa Eloise Longo, sociologa e antropologa, Dipartimento di neuroscienze, Istituto superiore di sanità - Iss Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)