Tunisia: Fondo monetario arabo, pressione fiscale tra le più alte della regione

- La Tunisia ha un carico fiscale pari al 20 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), uno dei più alti nella regione. Lo si legge in un rapporto pubblicato dal Fondo monetario arabo (Fma), secondo cui l’imposta sul reddito rappresenta il 72 per cento delle entrate fiscali. Il Fondo ricorda anche come la Tunisia abbia concesso negli ultimi anni agevolazioni fiscali in particolare a beneficio delle società straniere e abbia ridotto l’imposta sul reddito delle società dal 35 al 25 per cento. Pressioni fiscali simili a quella della Tunisia sono registrate a Gibuti, in Mauritania e in Algeria. Nella regione, i carichi fiscali più bassi sono quelli di paesi produttori di petrolio come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman e Kuwait. Il Fondo monetario arabo è stato istituito dal Consiglio economico della Lega araba nel 1976 con l’obiettivo di concorrere a migliorare la condizione economica dei paesi membri.(Tut)