Migranti: Molteni (Lega), permessi umanitari riaprirebbero business finta accoglienza

- Il deputato della Lega Nicola Molteni commenta le ultime dichiarazioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ed osserva in una nota che "i permessi umanitari erano forme di sanatoria dell'immigrazione illegale e hanno creato migliaia di invisibili". In Italia, ricorda, "esistono già due forme di protezione come in tutti i Paesi europei. Ampliare i permessi umanitari vuol dire far ripartire il business della finta accoglienza a danno dei Comuni e dei veri rifugiati. Lo impediremo".(Com)