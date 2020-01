Marocco-Grecia: ministro Esteri Dendias oggi a Rabat

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si trova oggi a Rabat per un incontro con l'omologo marocchino Nasser Bourita. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Atene, Dendias incontrerà in Marocco anche il presidente della Camera dei rappresentanti Habib El Malki e il capo del governo Saad Eddine el Othmani. L'attuale situazione in Libia e altre questioni di interesse regionali saranno il tema centrale dei colloqui. (Gra)