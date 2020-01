Slovacchia: ministro Esteri domani in Lituania per conferenza Snow Meeting

- Il ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak, arriverà domani a Trakai, in Lituania, per l’ultima edizione della conferenza Snow Meeting sulla sicurezza. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tasr” citando fonti interne alla diplomazia di Bratislava. Stando alle informazioni diffuse, alla riunione prenderanno parte numerosi esperti in materia di sicurezza e personalità provenienti dal mondo accademico e politico. “Saranno discusse soprattutto questioni legate alla sicurezza nel quadro dei rapporti tra paesi orientali e occidentali”, ha detto Lajcak.(Vap)