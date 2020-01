Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso, con residui ed irregolari addensamenti sulla pianura alla notte e al mattino in progressiva dissoluzione. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato aumento. In Pianura minime attorno a 2 °C massime attorno a 7 °C (Rem)