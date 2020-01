Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPrima giornata della nona edizione del convegno annuale dell’associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) intitolato “La svolta inevitabile: sfide e prospettive per l’Informatica Umanistica”. Dopo i saluti del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, intervengono Francesca Tomasi, presidente AIUCD, Cristina Marras e Marco Passarotti, chair di AIUCD 2020, Maurizio Decollanz, chief communications officer IBM Italia e Paolo Senna della Biblioteca dell’Università Cattolica.Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Pio XI, largo Gemelli 1 (ore 9.15)Posa delle pietre d'inciampo 2020. La prima viene posata davanti a quella che fu la casa di Corinna Corinaldi Segre, in viale Bianca Maria 21 (ore 10.15) a seguire sarà la volta della pietre dedicate a: Pio, Enrica e Giorgio Foà in Via C. Botta 15 (ore 10.39); Antonia Frigerio Conte in Via S. Eufemia 19 (11.09); Umberto Recalcati, Viale Bligny 26 (ore 11.35); Romeo Garotta, Via Gian Galeazzo 8 (ore 11:57); Andrea Schivo Piazza Filangieri 2 (12:23); Jole Camerini e Giorgio Goldschmiedt, Via Faruffini 13 (ore 14.00); Anna Rabinoff Schweinöster Via Mario Pagano, 50 (ore 14.24); Gian Natale Suglia Passeri, Via Mario Pagano 42 (ore 14:41); Giorgio Puecher Passavalli Via Broletto 39 (ore 15:09); Costantino Codini Via Ceresio 3 (ore 15:38); Frieda Lehmann, Via Malpighi 4 (ore 16:06); Roberto Lepetit, Via Benedetto Marcello, 8 (ore 16:29); Eugenia Cuzzeri Caminada, Via della Sila, 27 (ore 16:55)Incontro "Non Sprechiamo il Cibo: per un'alimentazione più sostenibile" con la presentazione della quarta edizione di "Momenti da non sprecare”. Partecipano Gilles Morel, presidente Whirlpool EMEA, la deputata Maria Chiara Gadda della commissione Agricoltura, Livia Pomodoro, presidente Milan Center for Food Law and Policy, Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus, Elena Buscemi, consigliere delegato a Lavoro e Politiche Sociali della Città Metropolitana di Milano, Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Andrea Segrè, professore ordinario di Politica agraria all'Università di Bologna e Fondatore di Last Minute Market, Giulia Bartezzaghi, Osservatorio Food Sustainability, Politecnico di Milano e la chef Cristina Bowerman.Spazio multifunzionale Presso, via Paolo Sarpi 60 (ore 11.00 - 13.00)Il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco, il comandante provinciale dei Carabinieri Luca De Marchis e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Stefano De Braco, incontrano la stampa per presentare i dati sull'andamento della criminalità.Prefettura di Milano, corso Monforte 31 (ore 12.00) (Rem)