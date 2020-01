Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, mercoledì 15 gennaio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: prosegue l'afflusso di aria umida dal Ligure verso la Valpadana, con conseguente diffusa nuvolosità su tutta la Liguria dove potrà verificarsi qualche debole precipitazione specie ad Est. Nubi estese anche su Est Piemonte, mentre su Ovest Piemonte e VDA ampi spazi soleggiati. Clima non freddo per il periodo: qualche gelata possibile sulle pianure occidentali piemontesi, poi massime sui 7-8°C, fino a 11-12°C in Liguria. Mar ligure poco mosso, ventilazione debole a tutte le quote. (Rpi)