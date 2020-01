Libia: forze Gna pronte con un piano per rientrare a Sirte (2)

- La città di Sirte ha una forte valenza simbolica e strategica in Libia. Anzitutto si trova nel centro del Golfo della Sirte, a metà strada fra Tripoli e Bengasi, ed è uno snodo fondamentale lungo l'arteria stradale che percorre la costa libica. Su impulso del colonnello Muammar Gheddafi, in questa città ha avuto origine l'Unione Africana. Lo stesso rais è nato a 20 chilometri da Sirte e in questo stesso luogo ha trovato la morte il 20 ottobre del 2011, ucciso da un colpo di pistola alla testa dopo essere stato catturato dai ribelli libici mentre si nascondeva in una conduttura. Sirte ha visto anche l'ascesa e il tramonto dello Stato islamico, estirpato dalla città nel dicembre del 2016 ma a caro prezzo dalle milizie di Misurata, che hanno perso circa 700 combattenti (oltre 2.000 i feriti) contro le "bandiere nere". Alle operazioni militari avevano preso parte attiva anche gli Stati Uniti con l'operazione militare Odyssey Lightning, conclusa dopo la distruzione di 1.059 postazioni nemiche, 41 veicoli bomba, 36 tra veicoli per i rifornimenti e magazzini per le scorte, nonché due carri armati. Un ruolo l'ha giocato anche l'Italia, curando i feriti di Bunian al Marsus nell'ospedale da campo allestito a Misurata: la struttura è presente ancora oggi e serve anche la popolazione civile. (Lit)