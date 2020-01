Balcani: commissario Varherlyi inizia un mini tour in Macedonia del Nord e Albania

- Il commissario per il Vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, sarà oggi e domani in Macedonia del Nord e in Albania per sottolineare l'impegno della Commissione europea nei confronti della prospettiva di adesione all'Unione dei due paesi. Lo si apprende dalla Commissione europea. Oggi a Skopje il commissario incontrerà il presidente Stevo Pendarovski, il presidente del parlamento Talat Xhaferi, il nuovo primo ministro Talat Spasovski, vari esponenti del il governo, nonché i leader dei due principali partiti politici Zoran Zaev (Sdsm) e Hristijan Mickoski (Vmro-Dpmne). Domani a Tirana, invece, il commissario incontrerà il capo dello Stato Ilir Meta, il presidente del Parlamento Gramoz Ruci, il primo ministro Edi Rama e i rappresentanti dell'opposizione albanese. (segue) (Beb)