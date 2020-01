Balcani: commissario Varherlyi inizia un mini tour in Macedonia del Nord e Albania (2)

- "In vista della mia prima visita come commissario nei Balcani occidentali, nella Macedonia del Nord e in Albania, voglio inviare un forte segnale che per la Commissione e per me personalmente la prospettiva dell'Unione europea per questa regione è una priorità. Manteniamo la nostra proposta di aprire colloqui di adesione con entrambi i paesi e stiamo lavorando per realizzarla molto presto. In Albania visiterò anche la città di Durazzo, che è stata pesantemente colpita dal terremoto dello scorso novembre. Per sostenere la ricostruzione del paese, organizzeremo una conferenza dei donatori che riunirà la comunità internazionale a Bruxelles il 17 febbraio. Siamo già in contatto con donatori e partner per garantire il successo della conferenza", ha dichiarato ieri Varhelyi. (Beb)