Cina: sindaco Tientsin, città accelera sviluppo della regione Pechino-Tientsin-Hebei

- Il comune di Tientsin nel nord della Cina ha pianificato di accelerare lo sviluppo coordinato della regione di Pechino-Tientsin-Hebei, mentre la strategia di sviluppo sta per entrare nel suo sesto anno di attuazione. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua"."Tientsin svolgerà un ruolo più importante nel sollevare ulteriormente Pechino dalle funzioni non indispensabili al suo ruolo di capitale della nazione", ha dichiarato Zhang Guoqing, sindaco della città, in occasione dell'apertura della sessione legislativa municipale annuale che si è tenuta ieri. Tientsin faciliterà l'espansione e il trasferimento di imprese statali, istituzioni finanziarie, istituti di ricerca scientifica, istituti di medicina e università e college con sede a Pechino. Tientsin sosterrà anche la costruzione della nuova area di Xiongan nella provincia di Hebei e approfondirà la cooperazione in materia di condivisione delle informazioni, servizio logistico, ispezione e quarantena tra il porto di Tientsin e Xiongan. Zhang ha affermato che la gestione interregionale della protezione aerea, fluviale ed ecologica sarà evidenziata con misure più pratiche. Per quanto riguarda lo sviluppo dei trasporti, la costruzione di una superstrada e di tre ferrovie ad alta velocità nella regione è ben avviata.(Cip)