Trasporto aereo: Cina-Myanmar, lanciata nuova rotta tra Haikou e Rangoon (2)

- "La nuova rotta aerea rafforzerà ulteriormente gli scambi e la cooperazione tra Hainan e il Myanmar e aumenterà i visitatori reciproci, il che sarà di grande importanza per il turismo di Hainan", ha affermato Fu Fenghua, funzionario del Dipartimento provinciale del turismo. "Quest'anno continueremo a promuovere il turismo di Hainan in Myanmar", ha detto Fu. I dati del dipartimento mostrano che Hainan ha ricevuto 1.087 turisti dal Myanmar nei primi undici mesi dell'anno scorso, con un aumento del 122,3 per cento su base annua. La Cina prevede di costruire Hainan in un centro internazionale di turismo e di consumo entro il 2025 e una destinazione turistica e di consumo influente a livello globale entro il 2035. (Cip)