Libia: tribù Karagala di Brega criticano le dichiarazioni di Erdogan

- Il Consiglio degli sceicchi e dei notabili delle tribù Karagala in Cirenaica hanno criticato le dichiarazioni del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, secondo cui in Libia ci sarebbero oltre un milione di discendenti dei turchi. In una dichiarazione il Consiglio tribale di Karagala ha considerato le dichiarazioni di Erdogan "non valide e irresponsabili". Il Consiglio delle tribù Karagelah di Brega ha dichiarato: "Siamo stati figli di questo paese (la Libia) per secoli, i nostri antenati, nonni, padri e figli sono di questo paese, e non permetteremo a nessun estraneo di contaminare la sua terra", su legge nel testo della dichiarazione. (Bel)