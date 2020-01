Libia: oggi sessione del parlamento arabo al Cairo con Aguila Saleh

- Il Parlamento arabo terrà la sua sessione plenaria oggi, mercoledì 15 gennaio, in un hotel del Cairo, alla presenza del presidente del parlamento arabo e del presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, per discutere degli sviluppi della situazione politica e di sicurezza nei paesi arabi. Le riunioni delle commissioni del Parlamento arabo inizieranno presso la sede della Lega araba domenica prossima e continueranno per tre giorni al fine di preparare i lavori della sessione plenaria. Mishaal bin Fahm al Salami, portavoce del parlamento arabo, annunciato oggi la presenza del principe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro degli Affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita, che si rivolgerà al parlamento arabo per riferire delle posizioni, delle iniziative e degli sforzi di Riad per sostenere la “nazione araba” alla luce delle delicate condizioni che la regione sta attraversando. (Res)