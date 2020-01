Libia: Onu valuta l'invio di una missione per monitorare il cessate il fuoco

- Le Nazioni Unite stanno valutando di inviare una missione per monitorare il prossimo cessate il fuoco in Libia. Il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric, ha affermato che è necessario un controllo imparziale se fosse stata raggiunta una tregua tra le parti in conflitto al fine di rispettare il cessate il fuoco, oltre a prendere misure per rafforzare la fiducia tra di loro. Secondo il sito web d'informazione "Libya Akhbar", Dujarric ha dichiarato che la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unmsil) continua a documentare e verificare le violazioni del cessate il fuoco. (Agenzia Nova)