Libia: Unsmil inviterà 40 personalità a partecipare al dialogo libico

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha in programma di invitare circa 40 personalità libiche al processo di dialogo intralibico. Lo ha detto un membro dell'Alto Consiglio di Stato libico, Belqassim Qzayet, citato dall’emittente “Libya Akhbar”. Qzayet ha dichiarato alla stampa che questi invitati includeranno 13 personalità dalla Camera dei rappresentanti (il parlamento libico che si riuscite in Cirenaica), 13 del Consiglio di Stato (il “Senato” libico che fa da contraltare alla Camera) e altri 14 nominati dall'Unsmil. (Lit)