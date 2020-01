Libia: Al Mahjoub (Lna), non ci ritireremo fino alla liberazione di Tripoli

- Le dichiarazioni del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, "hanno evidenziato la sua posizione di debolezza con flebili minacce” a cui le forze del generale libico Khalifa Haftar “risponderà sul campo di battaglia". Lo ha detto il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) a Tripoli, Khaled al Mahjoub, secondo quanto riferisce l’emittente “Akhbar Libya 24”. "Ciò che Erdogan ha affermato, che lo Stato libico fa parte delle glorie dell'Impero ottomano, non sono altro che dichiarazioni fatte per giustificare l'intervento turco in Libia e pregiudicare la sua sovranità", ha aggiunto Al Mahjoub. L'ufficiale dell'Lna ha detto che "la leadership militare non si ritirerà dalla liberazione della Libia e dall'imposizione della sicurezza a Tripoli fino all'eliminazione dei fuorilegge e delle milizie, causa del caos nel paese: l'esercito è determinato ad eliminare le milizie e a stabilire la sicurezza in tutte le zone della Libia". (Bel)