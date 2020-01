Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 15 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della I Commissione (Pres.Marco Chessa) e la V Commissione (pres.Massino Giovara). Odg: Audizione dei vertici della fondazione Stadio Filadelfia.Ore 11 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Marina Poliicino) e la Conferenza Capigruppo (pres.Francesco Sicari). Odg: Ordine del giorno "Diritto di cittadinanza: "Ius soli temperato".Ore 16 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Presentazione dei risultati dell'iniziativa "Torino film industry".REGIONEGiuntaOre 10, Riva presso Chieri (TO), via Giovanni Agnelli 16, l'assessore Tronzano visita lo stabilimento della Novares ItaliaOre 11,30, Alba (CN), ristorante Enoclub, piazza Michele Ferrero, l'assessore Protopapa interviene alla conferenza stampa di presentazione della rassegna “Grandi Langhe 2020”Ore 12,30, Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 165, Sala Stampa, l'assessore Tronzano presenta in conferenza stampa la nuova formulazione dell'Eccellenza ArtigianaOre 13, Santena, il presidente Cirio visita la VergnanoOre 16, Torino, Corso Bolzano 44, l'assessore Marnati partecipa alla presentazione delle modifiche alla l.r. n.1/18 sulla gestione dei rifiutiOre 16,30, Roma, Palazzo Chigi, l’assessore Gabusi partecipa alla Conferenza Stato- Regioni (segue) (Rpi)