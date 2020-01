Libia: Lavrov, colloqui di Mosca propedeutici a buon esito della Conferenza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui sulla Libia svoltisi nei giorni scorsi a Mosca sono stati importanti per promuovere il processo di pace e contribuiranno alla Conferenza di Berlino che si terrà domenica 19 gennaio. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, da Nuova Delhi dove ha partecipato al forum Raisina Dialogue 2020. "Non abbiamo mai preteso che questa sarebbe stata la riunione finale per risolvere ogni singolo problema, abbiamo promosso questa riunione a Mosca come contributo alla Conferenza di Berlino che si terrà questa domenica prossima. Abbiamo raccomandato alle autorità tedesche di invitare tutte le parti libiche, e credo che stiano prendendo in considerazione positivamente quest’opportunità", ha detto Lavrov. Lunedì, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar, e il capo del Governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj, hanno partecipato a dei colloqui mediate da Russia e Turchia a Mosca. Al termine dei negoziati, la delegazione guidata da Sarraj ha firmato un accordo di cessate il fuoco, mentre il generale Haftar ha lasciato la capitale russa e ha chiesto altro tempo per rivedere i dettagli dell’intesa. (Inn)