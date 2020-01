Taiwan: presidente Tsai, la Cina ci deve rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è già un paese indipendente: la Cina deve affrontare la realtà e rispettarlo. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata a "Bbc News" la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen. La leader di Taipei ha affermato che la sua vittoria ha inviato un messaggio forte secondo cui la gente di Taiwan "non gradisce l'idea di essere minacciata continuamente". Tsai ha sottolineato che Taiwan è una democrazia vibrante con "un'economia abbastanza buona" e quindi "merita rispetto dalla Cina". Sulla prospettiva di impegnarsi in un dialogo con la Cina, la presidente ha affermato che la chiave è che Pechino sia disponibile ad "affrontare la realtà". Se ciò non avverrà, Taiwan non potrà porgere rami d'ulivo. In risposta a una domanda sul perché il rapporto con la Cina sia diventato uno dei temi principali della campagna elettorale, Tsai ha affermato che le minacce di Pechino contro Taipei sono aumentate costantemente negli ultimi tre anni, da quando è entrata in carica. Le missioni provocatorie e le esercitazioni militari degli aerei militari cinesi e delle navi da guerra in tutta l'isola, combinate con la violenza a Hong Kong, hanno dato a Taiwan "un vero senso che la minaccia è reale e sta diventando sempre più grave". (segue) (Cip)