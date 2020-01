Taiwan: presidente Tsai, la Cina ci deve rispetto (2)

- Tsai ha inoltre detto che rispetto al modello dell'ex presidente Ma Ying-jeou "la situazione è cambiata". La presidente ha insistito sul fatto che, nonostante le pressioni dell'estrema sinistra per dichiarare l'indipendenza, negli ultimi tre anni ha fatto tutto il possibile per sottolineare il mantenimento dello status quo da parte della sua amministrazione, senza nascondere la sua convinzione che questo fosse, in effetti, un gesto amichevole verso la Cina. Per quanto riguarda la questione della dichiarazione di indipendenza di Taiwan, Tsai ha detto: "Non abbiamo bisogno di dichiararci uno stato indipendente perché siamo già un paese indipendente". In termini di rischio di guerra con la Cina, Tsai ha affermato che la preparazione militare è importante, ma il sostegno internazionale è ancora più importante. Riguardo alla possibilità di Taiwan di resistere a un eventuale attacco da parte della Cina, Tsai ha risposto che il paese ha rafforzato le sue capacità e che "invadere Taiwan sarebbe molto costoso per la Cina". (Cip)