Iran: Zarif, abbattimento aereo ucraino causato da crisi politica in corso nella regione

- L’accidentale abbattimento del Boeing 737 della compagnia aerea Ukraine International Airlines avvenuto l’8 gennaio è stata causato dalla crisi politica in corso nell’area mediorientale. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif nel suo intervento al forum Raisina Dialogue 2020 in corso a Nuova Delhi, in India. "Perché è avvenuto? Perché era in corso una crisi", ha detto Zarif, secondo cui è indispensabile assicurarsi che questo scenario venga evitato in futuro. L'8 gennaio un Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines si è schiantato pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. A bordo dell’aereo erano presenti 176 persone di cui, oltre all’equipaggio, cittadini di Iran, Canada, Ucraina, Afghanistan, Germania, Svezia e Regno Unito, tutti deceduti a causa dello schianto. Sabato scorso l'Iran ha rivelato che i suoi militari hanno abbattuto accidentalmente l'aereo. (Inn)