Castel Romano: incendio di rifiuti nel campo nomadi, pompieri ancora al lavoro

- Ancora un incendio nell'area del campo nomadi di Castel Romano. Dalla prima serata di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia stanno lavorando per domare definitivamente le fiamme del rogo che sta interessando un vasto cumulo di rifiuti. Nella zona di via Cocumella ul forte odore dei materiali di vario genere bruciati rende a tratti l'aria irrespirabile. I pompieri presidiano la zona smassando i rifiuti per evitare che le fiamme tornino a divampare. Incendi come quelli di ieri sera sono purtroppo frequenti e in alcuni casi sono arrivati ad interessare anche baracche e automobili. (Rer)